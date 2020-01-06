Россиян предупредили об активности мошенников в праздники

Мошенники к концу новогодних праздников постепенно входят в «рабочий режим». Об этом рассказали в Сбербанке, где отметили «значительную» разницу в активности злоумышленников в рабочие недели и зимние каникулы.

По информации Сбербанка, как правило, в первые дни праздников активности не наблюдается, но к концу каникул мошенники начинают постепенно входить в «рабочий режим», сообщает ТАСС.

Как рассказали в банке, в зимние каникулы 2019 года злоумышленники хотели похитить у его клиентов свыше 280 миллионов рублей, но эти попытки были предотвращены.

В Сбербанке сообщили, что самым распространенным способом мошенничества (около 90%) остаются телефонные звонки. Совершая обзвон клиентов банка, злоумышленники представляются работниками службы безопасности и просят перевести средства на «резервный счет».

Отмечается, что их сотрудники банка никогда не просят клиентов подтверждать какие-то операции через банкоматы, а «безопасных резервных счетов» нет.