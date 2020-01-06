Столкновение F-15 с самолетом-заправщиком в воздухе попало на видео

Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus, передает издание The Drive. Момент ЧП появился в Сети. После дозаправки в воздухе, во время расцепки стабилизатор топливной стрелы KC-46 Pegasus ударил по кабине истребителя. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Данная проблема, когда стрела задевает заправляющийся самолет, обдирает его обшивку, является самой распространенной у летающего танкера нового поколения KC-46. Дозаправка происходит следующим образом: оператор самолета-дозаправщика, используя 3D-очки, управляет стрелой подачи топлива дистанционно. Ни сама стрела, ни 3D-очки не удовлетворяют требованиям ВВС США, отмечает издание.

В Boeing планируют изменить конструкцию сцепного устройства и исправить другие недостатки. Работы по модернизации заправщика обойдутся в 300 миллионов долларов и займут до четырех лет.

ВКС России используют другую, более безопасную схему дозаправки в воздухе. Самолет-заправщик лишь включает подачу топлива, а все необходимые действия по подходу и сцепке осуществляет принимающий самолет. Такой способ требует высокого мастерства экипажей боевых самолетов.