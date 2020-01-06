СМИ: «зеленая зона» Багдада подверглась обстрелу

Порядка пяти реактивных снарядов разорвалось в тщательно охраняемом районе столицы Ирака, так называемой «зеленой зоне». Инцидент произошел неподалеку от посольства США, по меньшей мере три человека пострадали.

Как сообщил телеканал Al Sumaria, один из снарядов упал на жилой дом напротив американской дипмиссии. Прибывшие на место машины скорой помощи доставили раненых в близлежащие больницы.

Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. В небо над Багдадом были подняты вертолеты ВС США.

«Зеленая зона» - это хорошо укрепленный район в центре Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства.