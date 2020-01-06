В Москве в связи с Рождеством перекроют ряд улиц

В связи с проведением праздничных служб на Рождество 6-7 января в столице будут перекрыты две улицы рядом с храмом Христа Спасителя. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Перекрытия введут введены на Соймоновском проезде, и на улице Волхонка от Бульварного кольца до Ленивки. Меры будут действовать с 18.00 по московскому времени до четырех утра 7 января.

Также изменить свой маршрут придется и тем водителям, которые планировали проехать по Елоховскому проезду рядом с Богоявленским собором, его перекрыли до 21.00 7 января.