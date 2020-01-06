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Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны

Светлана Головина
14:21 06.01.2020
По словам представителя главнокомандующего вооруженными силами Ирака, спецоперация США проводилась без уведомления генерального командования вооруженных сил страны.
Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны
© Фото: Timothy L. Hale, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.

«Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака», - цитирует РИА Новости Халфа.

Также он уточнил, что правительство Ирака «ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им двигаться куда-либо».

Халф считает, что США проводили операцию, не оповестив об этом генеральное командование вооруженными силами Ирака.

Решение о выводе вооруженного контингента Вашингтона было принято парламентом Ирака на голосовании, состоявшемся по инициативе премьер-министра страны Адиля Абду-Махди после убийства генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

В свою очередь Дональд Трамп пригрозил ввести серьезные санкции против Ирака, если действия Багдада покажутся им «неприемлемыми».

Незадолго до этого председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что на этой неделе будет принято решение об ограничении военных полномочий Трампа против Ирана.

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