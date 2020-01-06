Меркель посетит Россию по приглашению Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.

Во время поездки она проведет встречу с российским лидером. Стороны обсудят ситуации в Ливии, Сирии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, которая разгорелась после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в ходе авиаудара военных США.

Также лидеры вновь поднимут вопрос об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины в рамках договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в декабре прошлого года.