Главные приметы: что можно и нельзя делать накануне Рождества

Шестого января православные верующие отмечают Рождественский сочельник. В этот день был последний - и самый строгий - день Филипповского поста. Во всех домах старались приготовить праздничное угощение и привести одежду в порядок.

Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном - праздник нужно встречать в нарядной и светлой одежде.

В Сочельник верующие ждали первой звезды, которая является символом прихода в этот мир Иисуса Христа.

В канун Рождества обязательно колядовали. Девушки и парни ходили по домам, распевая песни-коляды и прося у хозяев деньги и угощение.

Существовали традиции для вечера перед Рождеством Христовым. В Сочельник принято было собираться всей семьей в родительском доме. Вечером накрывали столы и всей семьей выходили на двор - «глядеть звезды». На небе высматривали путеводную, по приметам Рождественской ночи определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве. Если ночь была звездной - скотина даст хороший приплод, а в лесу будет много ягод.

В этот вечер главным блюдом были специальные каши - кутья и сочиво. Перед трапезой хозяин брал горшок с кутьей и трижды обходил с ним вокруг дома. Возвратившись, он несколько ложек еды бросал во двор, угощая духов, и, открыв дверь, приглашал на кутью мороз и просил его не нападать весной и не губить посевы. Кутью и сочиво ели из общей посуды, а в недоеденном кушанье оставляли ложки - для «бедных странников».

В Сочельник запрещалось ткать - это могло отпугнуть несчастье, заранее пряжу сматывали в тугие клубки, чтобы уродились тугие кочаны капусты. Первый блин приносили в хлев, ломали его через серп и оставляли овинному - чтобы дух не таскал овечью шесть.

Считалось, что с этого дня наступают самые сильные морозы, и днем деревья в садах обвязывали соломенным перевяслом, сообщает Ysia. ru.

У наших предков на этот день были и погодные приметы. Так, считалось, что если Сочельник ясный, то в грядущем сезоне будет большой урожай. Если в этот день начиналась метель, это считалось хорошим знаком и предвещало большой медовый урожай. Если тропинки почернели - будет урожай на гречу, а иней на деревьях обещал хороший урожай хлебов.

Если в Сочельник все начинало таять, предки считали, что летом не будет ни огурцов, ни проса.