В Москве до конца года планируют открыть девять станций метро

Девять станций метро планируют открыть в Москве в 2020 году, заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

На Некрасовской линии будут введены в эксплуатацию четыре новые станции - «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», три станции юго-восточного участка Большой кольцевой линии - «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская».



На западном участке столичного метрополитена будут открыты «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская», пишет «Российская газета».

Также Бочкарев сообщил, что за 2019 год в эксплуатацию ввели 17,9 километров линий, восемь станций и одно электродепо.

Незадолго до этого сообщалось, что Сергей Собянин утвердил план по удвоению московского метро до 2027 года.