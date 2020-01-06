В Москве до конца года планируют открыть девять станций метро
По словам руководителя департамента строительства столицы, новые станции будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года.
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Девять станций метро планируют открыть в Москве в 2020 году, заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
На Некрасовской линии будут введены в эксплуатацию четыре новые станции - «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», три станции юго-восточного участка Большой кольцевой линии - «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская».
На западном участке столичного метрополитена будут открыты «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская», пишет «Российская газета».
Также Бочкарев сообщил, что за 2019 год в эксплуатацию ввели 17,9 километров линий, восемь станций и одно электродепо.
Незадолго до этого сообщалось, что Сергей Собянин утвердил план по удвоению московского метро до 2027 года.