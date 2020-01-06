На украинско-российской границе хотят установить памятник Бандере

Лидеру Украинской повстанческой армии* Степану Бандере предложили установить памятник на границе с Россией. С этой инициативой на своей странице в Facebook выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Мне важно, под каким памятником встречаться», - сообщил он.

По словам Марцинкива, возможность установки «самого восточного» на Украине памятника Бандере он обсудил с градоначальником из Конотопа.

Первого января в столицы Украины около тысячи националистов устроили факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Послы Израиля и Польши в Киеве назвали данное мероприятие оскорбительным. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя шествие, сравнил Украину с Германией 30-х годов.

*Украинская повстанческая армия – организация, запрещенная на территории России.