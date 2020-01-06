Опубликованы кадры отправки турецких войск в Ливию
На выложенной записи турецкие военнослужащие в полной экипировке грузятся на борт десантного корабля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны Турции
Минобороны Турции опубликовало кадры отправки войск в Ливию. Ранее официальная Анкара поддержала признанное ООН правительство в Триполи.
На выложенной записи турецкие военнослужащие в полной экипировке грузятся на борт десантного корабля. Также в трюм загоняют легкие бронемашины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, напомним, заявил, что турецкий контингент будет заниматься координацией действий ливийских сил, противостоящих войскам фельдмаршала Халифы Хафтара.
Анкара планирует создать в Триполи некий операционный центр. Хафтар, в свою очередь, объявил всеобщую мобилизацию «для противостояния турецкому вторжению».