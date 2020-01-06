В Крыму зафиксирован новый рекорд по числу принятых туристов

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что по итогам 2019 года на полуострове отдохнули 7,43 миллиона туристов.

«Это на 9,3% выше показателя 2018 года», - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что 57% прибыли на полуостров по Крымскому мосту, «в том числе более 6 тысяч - поездами по открытому в конце года железнодорожному пути».

Также Аксенов отметил, что в числе иностранных туристов лидируют жители Украины - около 1,1 млн человек, 20% - из Белоруссии, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии.