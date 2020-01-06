В Петербурге прощаются с хирургом-онкологом Андреем Павленко

В Петербурге сегодня прощаются с хирургом-онкологом Андреем Павленко, о смерти которого стало известно накануне. Почти два года врач сам боролся с тяжелым заболеванием - раком желудка.

При этом Павленко продолжал принимать пациентов, консультировал и проводил операции. Все это время медик вел видеодневник, в котором рассказывал о лечении и трудностях, с которыми приходится сталкиваться онкобольным.

Кроме того, Павленко создал собственный благотворительный проект.

Свои соболезнования семье и близким скончавшегося хирурга выразил министр обороны России Сергей Шойгу.