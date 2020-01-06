Дочь телеведущей ворвалась в прямой эфир с «экстренной новостью»

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором маленькая дочка телеведущей «Тагил-ТВ» внезапно появляется в прямом эфире выпуска новостей с сотовым телефоном.

«Мама, тебе смс-ка пришла!» - сказала девочка.

Кадры были опубликованы в конце декабря 2019 года, однако прямой эфир был снят в 2012 году, уточняет сайт «Комсомольской правды».

Телеведущая пыталась не обращать внимание и продолжать выпуск новостей, но девочка настаивала на своем и подходила все ближе пока не положила телефон на стол прямо перед ведущей.