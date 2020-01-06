Рождественские гулянья пройдут более чем в 20 московских парках
Большую часть мероприятий можно будет посетить бесплатно, пообещали в мэрии столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Власти Москвы подготовили для 23 городских парков специальную развлекательную рождественскую программу. Об этом говорится на сайте мэра столицы.
Как уточняется в сообщении, мероприятия начнутся примерно с 13.00 и продлятся до 19.00.
«Посетить большую часть мероприятий можно бесплатно и без регистрации», - добавили в мэрии.
Всего за время каникул в Москве пройдет более 270 мероприятий.