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Опубликованы кадры последствий ДТП с участием автобуса и грузовика под Тюменью

Александра Арсентьева
12:34 06.01.2020
В результате ДТП погиб один пассажир Isuzu и водитель.
© Видео: ГИБДД по Тюменской области © Фото: ГИБДД по Тюменской области

На трассе в Тюменской области столкнулись автобус и грузовик. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Автобус и грузовик Isuzu столкнулись сегодня на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск», - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, автобус делал разворот, при этом водитель в безопасности маневра не убедился. В момент аварии в транспортном средстве находились 30 пассажиров и два водителя, заявили в ГИБДД.

В результате ДТП погиб один пассажир Isuzu и водитель. Семеро человек получили ранения.

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