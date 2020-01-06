Опубликованы кадры последствий ДТП с участием автобуса и грузовика под Тюменью

На трассе в Тюменской области столкнулись автобус и грузовик. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Автобус и грузовик Isuzu столкнулись сегодня на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск», - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, автобус делал разворот, при этом водитель в безопасности маневра не убедился. В момент аварии в транспортном средстве находились 30 пассажиров и два водителя, заявили в ГИБДД.

В результате ДТП погиб один пассажир Isuzu и водитель. Семеро человек получили ранения.