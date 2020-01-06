Московский транспорт в Рождественскую ночь будет работать дольше

Движение общественного транспорта в Рождественскую ночь в Москве с 6 на 7 января будет продлено до трех часов ночи, говорится в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы некоторых маршрутов «будут обслуживать пассажиров до 03.00», метрополитен и МЦК, а также МЦД и поезда пригородного сообщения будут работать до двух часов ночи.

«Городской транспорт работает до 2-3 часов ночи. Этого вполне достаточно, чтобы успеть добраться домой», - заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он также напомнил, что в период праздников в городе усилена безопасность и просит «с пониманием относиться к этим вынужденным мерам».