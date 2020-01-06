На крупнейшем металлообрабатывающем заводе в Сирии запустят новый цех

Крупнейший металлообрабатывающий завод в Сирии, расположенный в Алеппо, планирует выходить на новые рынки. Об этом съемочной группе «Звезды» рассказали в дирекции предприятия.

В частности, как сообщили на заводе, будет запущен новый цех. В нем станут производить продукцию для строительных компаний, а также товары для дома - посуду и бытовую технику.

Важно отметить, что всего полтора года назад - до освобождения Алеппо от боевиков - на этом месте был заминированный пустырь.

В настоящее время на металлообрабатывающем заводе трудятся 500 человек, а руководство предприятия планирует увеличить штат еще в четыре раза.