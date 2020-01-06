Встреча Деда Мороза закончилась дракой и стрельбой в Санкт-Петербурге

В метрополитене Санкт-Петербурга на станции «Спасская» в новогоднюю ночь произошел серьезный конфликт между группой молодых людей и мужчиной, наряженным Дедом Морозом.

На кадрах с места происшествия видно, что конфликт между переодевшимся мужчиной и молодым человеком начинается внезапно и перерастает в серьезную драку.

Как сообщает издание «Мегаполис», причиной произошедшего стало то, что юноша выхватил из рук мужчины телефон.

В результате инцидента пострадавшие были доставлены в Александровскую больницу.