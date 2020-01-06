Встреча Деда Мороза закончилась дракой и стрельбой в Санкт-Петербурге
Инцидент произошел в ночь с 31 декабря на 1 января.
© Видео: Мегаполис, VK © Фото: Мегаполис, VK
В метрополитене Санкт-Петербурга на станции «Спасская» в новогоднюю ночь произошел серьезный конфликт между группой молодых людей и мужчиной, наряженным Дедом Морозом.
На кадрах с места происшествия видно, что конфликт между переодевшимся мужчиной и молодым человеком начинается внезапно и перерастает в серьезную драку.
Как сообщает издание «Мегаполис», причиной произошедшего стало то, что юноша выхватил из рук мужчины телефон.
В результате инцидента пострадавшие были доставлены в Александровскую больницу.
«Огнестрельная рана на щеке - до кости. Врачи ее отметили как ранение средней тяжести», - уточняет издание.