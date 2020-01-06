Российская скульптура «Полет на Марс» победила в Китае

В воскресенье российская команда Благовещенска выиграла 9-й чемпионат по сборке льда в рамках Harbin Snow Ice World, который проходил в Китае.

Она сделала скульптуру «Полет на Марс», которая и одержала победу в конкурсе. Россиянам пришлось соревноваться с 14 другими командами из 7 стран, включая Китай, Монголию и Индию.

«Звезда» публикует кадры, как посетители наслаждаются отдыхом в парке, фотографируют и любуются скульптурами. Ледяной город официально будет открыт 5 января.