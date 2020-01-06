Автобус и грузовик столкнулись в Тюменской области

На трассе в Тобольском районе Тюменской области столкнулись следовавший из Таджикистана автобус и грузовой автомобиль. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Автобус и грузовик Isuzu столкнулись сегодня на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, автобус совершал разворот, при этом водитель не убедился в безопасности маневра. В момент ДТП в нем находились 30 пассажиров и два водителя, добавили в ГИБДД.

Жертвами аварии стал один пассажир Isuzu и водитель. Еще семь человек получили ранения.

На месте аварии продолжают работать сотрудники дорожной полиции. Движение транспорта в районе временно осуществляется по одной полосе.