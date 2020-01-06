Как не превратить чай в яд: советы экспертов

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков рассказали, на что надо обращать особое внимание при заваривании чая.

Как сообщили специалисты, нужно строго следовать инструкции производителей, которые советуют заливать травяной сбор или чайные листья кипятком. Соответствующая пометка имеется на упаковке.

Даже в самом дорогом напитке, по словам экспертов, могут находиться опасные микробы, бактерии, дрожжи и плесень.

«В худшем случае чай может содержать патогены, такие как сальмонелла. Поэтому рекомендуется заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут», - сообщает издание Focus.de.

Также специалисты не советуют пить чай, который настаивался на протяжении нескольких часов. Этот напиток не принесет никакой пользы.