Названы семь специй, которые предотвращают рак желудка

Прекрасным профилактическим средством от болезней желудочно-кишечного тракта являются специи. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, специи могут не только положительным образом влиять на состояние организма человека, но благодаря антиоксидантным свойствам станут профилактикой многих опасных заболеваний. Они способны облегчить состояние пациента во время рака желудка и иных онкологических заболеваний, а также ускорить выздоровление.

Как заявила Соломатина изданию «Вечерняя Москва», употреблять в пищу имбирь можно как в свежем, сушеном и молотом виде. Он поможет при лечении рака желудка.

Розмарин рекомендуют добавлять в блюда пациентам, которые начали резко худеть и терять желание есть. Его также можно принимать с черным чаем, специя успокоит желудок.

В составе куркумы имеется вещество, которое обладает выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, поэтому способно защищать от развития рака.

Красный перец чили имеет в составе капсаицин, он способен облегчать боль. Но употреблять его нужно с осторожность. При контакте с кожей перец способен вызывать ожоги. Также он помогает нормализовать процесс пищеварения.

Чеснок содержит много серы, аргинина, олигосахаридов, флавоноидов и селена. Потребление чеснока уменьшает риск возникновения рака желудка, пищевода, толстой кишки, поджелудочной железы и груди. Чеснок может защищать от рака через различные механизмы благодаря тому, что он подавляет бактериальные инфекции и предотвращает образование канцерогенных веществ.

Мята перечная прекрасно помогает при расстройствах желудка, диарее и спазмах. Также она может справиться с симптомами раздраженного кишечника и пищевых отравлений. Мята расслабляет брюшные мышцы и улучшает отток желчи, что дает возможность пище проходить через желудок быстрее. Ее рекомендуют употреблять в виде чая больным раком, страдающим от расстройств желудка.

Ромашка успокаивает и налаживает сон. Также прохладным ромашковым отваром врачи рекомендуют полоскать рот для профилактики и лечения язв в ротовой полости, связанных с химиотерапией и лучевой терапией. Чай из ромашки отлично снимает спазмы в желудке, смягчает мышечное напряжение и расслабляет гладкую мускулатуру кишечника.