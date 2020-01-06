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Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Рождеством

Светлана Головина
10:38 06.01.2020
В своем послании он также призвал людей не уподобляться Ироду, делая наивысшей ценностью собственное благополучие и комфорт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных Русской православной церкви (РПЦ) со светлым праздником Рождеством Христовым.

«Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», - говорится в обращении на сайте РПЦ.

Он также отметил, что Господь «никем не гнушается», а, наоборот, «приемлет нашу человеческую плоть, обновляя ее боговоплощением», однако на данный момент мы можем наблюдать, как «шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих», однако необходимо помнить, что «для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь».

Патриарх призвал верующих о необходимости вдуматься, «не уподобляемся ли мы Ироду своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт».

По его словам, в силах человека вспомнить, что Бог рядом и «смиренно ждет, когда мы впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова».

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