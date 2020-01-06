Аятолла Али Хаменеи возглавил церемонию прощания с генералом Сулеймани

В Тегеране проходит церемония прощания с главой «Аль Кудс» Каремом Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада во время американской спецоперации.

Церемонию, как сообщает Reuters, возглавил аятолла Али Хаменеи. Духовный лидер Ирана прочитал молитву в стенах Тегеранского университета.

На прощании с Сулеймани присутствует все высшее руководство государства, включая президента Хасана Рухани, а также представители Корпуса стражей Исламской революции, в которое входит элитное подразделение «Аль Кудс».

Понедельник, 6 января, в Тегеране объявлен выходным в связи с траурными мероприятиями. Власти ожидают, что в них примут участие до нескольких миллионов человек.