Портреты генерала и обещания отомстить: в Иране проходит церемония прощания с Сулеймани

В Иране проходит церемония прощания с убитым в Ираке командующим элитного подразделения иранской армии генералом Касемом Сулеймани. Самолет с телом военнослужащего приземлился в аэропорту в городе Ахваз на юго-западе страны.

По данным агентства ISNA, 5 января, помимо прощания в Ахвазе, траурная церемония пройдет и в Мешхеде. В воскресенье вечером или в понедельник тело Сулеймани доставят в Тегеран, а во вторник он будет похоронен в Кермане.

Иранские СМИ сообщают, что на прощание с генералом в Ахвазе пришли несколько миллионов человек. Собравшиеся несут портреты Сулеймани и скандируют лозунги, призывающие отмстить США за его гибель.

В ночь на 3 января Соединенные Штаты провели в районе международного аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после случившегося пообещал отомстить США за смерть генерала.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что нанесет «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американские военные.