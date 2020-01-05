«Должно было выдержать»: пострадавшая об инциденте с провалившимися под лед авто во Владивостоке

На ледовой стоянке недалеко от Владивостока, где автомобили провалилось в воду, неделю до инцидента люди парковались без проблем. Об этом «Звезде» рассказала пострадавшая автовладелица по имени Виктория.

«Говорят, неделю до этого машины все ставили. Вчера в два раза больше было машин, а сегодня вот так произошло… Лед тут широкий, льдины большие. Должно было все выдержать», - пояснила она.

По словам Виктории, после произошедшего автомобиль остается только отправить «на помойку», так как в нем «все электронное».

Около трех десятков машин провалились под лед в бухте Воевода на острове Русский в километре от Владивостока. В ГУ МЧС Приморского края автовладельцев в очередной раз призвали ответственно относиться к своей жизни и здоровью и ни в коем случае не выезжать на лед на машине.