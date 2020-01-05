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В посольстве Польши резко ответили на заявление МИД Украины о Бандере

Роман Захаров
09:11 05.01.2020
В украинском Министерстве иностранных дел, комментируя совместный документ послов Израиля и Польши с осуждением марша памяти Степана Бандеры, заявили, что Украина может самостоятельно выбирать себе национальных героев.
В посольстве Польши резко ответили на заявление МИД Украины о Бандере
© Фото: Serg Glovny, Globallookpress

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.  

«О пользе для третьей стороны от споров Украины с ее важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации», - приводит «Польское радио» комментарий дипмиссии.

Ранее Зеленко, комментируя совместный документ послов Израиля и Польши, заявила, что каждый народ и каждое государство «самостоятельно определяет и чествует своих героев».

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины», - отметила она.

По словам дипломата, в Киеве осознают, что «существуют деятели, институты и даже страны», заинтересованные в том, чтобы вопрос чествования «национальных героев и важных дат» и дальше были предметом раздора между украинцами и другими народами.

При этом Зеленко подчеркнула, что для Украины дружеские и партнерские отношения с Израилем и Польшей являются «самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить».

Накануне послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с проведением в Киеве марша памяти Степана Бандеры. Одновременно дипломаты выразили надежду на то, что украинские власти присоединятся к диалогу «с целью поиска правды» и пообещали им свое содействие в этом.  

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