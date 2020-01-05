Экс-посол США рассказал, чему украинцы учат американских военных

Бывший посол и экс-поверенный делами США на Украине Уильям Тейлор рассказал о сотрудничестве американских и украинских Вооруженных сил. По его словам, военные Соединенных Штатов благодаря взаимодействию узнают о российских методах ведения боя.

«Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют свою технику», - сказал дипломат в интервью ТСН.

Тейлор признался, что больше всего в российской оборонной сфере его поразило использование дронов.

Тейлор занимал должность посла на Украине с 2006 по 2009 годы, с июня 2019 года он был поверенным делами США в стране. В январе на посту поверенного его сменила заместитель главы миссии в американском диппредставительстве Кристина Квин.