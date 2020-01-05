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Очень дорогая «парковка»: кадры с места массового провала автомобилей под лед во Владивостоке

Роман Захаров
08:28 05.01.2020
В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю призвали граждан не выезжать на автотранспорте на лед.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mchs_vdk, instagram

Недалеко от Владивостока десятки машин, которые были припаркованы на льду, провалились в воду. Инцидент произошел в бухте Воевода на острове Русский.

На видеозаписи, снятой на месте происшествия, видно, что под лед ушло более 20 автомобилей. При этом хозяева некоторых машин пытаются собственными силами достать свои транспортные средства из воды.

Очевидно, происшествие случилось из-за пренебрежительного отношения автовладельцев к элементарным правилам безопасности.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, в свою очередь, в очередной раз призвали граждан не подвергать свою жизнь опасности и ни в коем случае не выезжать на автотранспорте на лед. 

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