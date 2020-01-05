Земля и Солнце максимально сблизились

Солнце окажется на максимально близком к Земле расстоянии 5 января. В 10.48 мск наша планета пройдет Перигелий – ближайшую к звезде точку орбиты планеты.

Перигелий Земли находится на расстоянии 147 098 291 километров от Солнца – примерно на 2,5 млн км ближе среднего значения. Каждый год наша планета проходит эту точку со 2 по 5 января.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд. По орбите она движется со средней скоростью 29,765 км в секунду, напоминает РИА Новости.