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Земля и Солнце максимально сблизились

Анна Касаткина
08:18 05.01.2020
Расстояние между небесным светилом и планетой сократилось на 2,5 млн км.
Земля и Солнце максимально сблизились
© Фото: Pixabay

Солнце окажется на максимально близком к Земле расстоянии 5 января. В 10.48 мск наша планета пройдет Перигелий – ближайшую к звезде точку орбиты планеты.

Перигелий Земли находится на расстоянии 147 098 291 километров от Солнца – примерно на 2,5 млн км ближе среднего значения. Каждый год наша планета проходит эту точку со 2 по 5 января.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд. По орбите она движется со средней скоростью 29,765 км в секунду, напоминает РИА Новости.

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