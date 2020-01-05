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Новый год в ледяных водах Заполярья: мурманские дайверы установили елку на дне Баренцева моря

Елена Сивонен
07:23 05.01.2020
Водолазы устроили праздничный хоровод на дне моря, а после накрыли праздничный стол из «даров Посейдона».
Новый год в ледяных водах Заполярья: мурманские дайверы установили елку на дне Баренцева моря
© Фото: ТРК "Звезда"

Дайверы из Мурманской области установили подводную елку, погрузившись в ледяные воды Баренцева моря. На восьмиметровой глубине группа экстремалов водила хоровод. Но и этого ей показалось мало. После дайверы вышли на так называемую бесшумную охоту за «дарами Посейдона» для праздничного стола.

По подсчетам опытного дайвера Алексея Самсоненко, участникам погружения предстояло провести под водой примерно час, а значит каждому из них был необходим полный баллон с воздухом. А не замерзнуть в водах Баренцева моря позволяет так называемый сухой костюм, который держит тепло.

Мороз, ветер, снег для водолазов не помеха, ведь в воде, как они говорят, теплее: там хоть и небольшой, до трех градусов, но все-таки плюс.

К погружению готовится и Дед Мороз. Дайвер Вячеслав Тимошенко поверх гидрокостюма надел еще и тематический наряд: он выступает в роли новогоднего волшебника.

Установить елку на дне - задача не из простых. Ведь одно неловкое движение и видимость сразу нулевая, поднятый ил застилает обзор. Удержать ель вертикально позволяет груз, его предварительно крепят к стволу. Импровизированный хоровод и подводный Новый год наступает.

Праздничное застолье - это тоже ритуал. Дайверы выходят на охоту, которую называют бесшумной. На дне они находят «дары Посейдона»: устриц, морских ежей, гребешков.

Праздник под водой - это традиция, которой заполярные дайверы придерживаются без малого 10 лет. Подобная есть в Крыму, Сибири, Приморье. Но отмечать Новы год в Баренцевом море куда более увлекательно, так как это самая северная точка нашей страны.

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