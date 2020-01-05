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Германия решила убедить Иран отказаться от мести за смерть Сулеймани

Анна Касаткина
07:19 05.01.2020
Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что после убийства военачальника задача ослабления напряжения в регионе усложнилась.
Германия решила убедить Иран отказаться от мести за смерть Сулеймани
© Фото: Kay Nietfeld Globallookpress

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что в ситуации с гибелью генерала Касема Сулеймани главное – не допустить эскалации конфликта между Ираном и США. К работе над этим он намерен привлечь ООН, Евросоюз и партнеров на Ближнем Востоке.

Маас отметил, что после убийства военачальника ситуация в регионе стала «непредсказуемой», а задача ослабить напряжение – более трудной.

«Наши цели ясны. Первая – избежать эскалации войны», – отметил он в интервью изданию Bild am Sonntag.

Министр добавил, что для предотвращения обострения конфликта необходимо сделать все возможное, в том числе – вступить в дискуссию с Ираном.

Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, приказ о котором отдал президент США Дональд Трамп. В Иране пообещали отомстить за его смерть. Ранее в Бундестаге назвали убийство генерала нарушением международного права. 

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