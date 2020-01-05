Иномарка сбила пешеходов: кадры с места смертельного ДТП на юге Москвы

На юге Москвы легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. «Звезда» публикует кадры с места происшествия.

Инцидент произошел около дома № 26 на Варшавском шоссе. Согласно предварительным данным, аварию спровоцировал таксист, который подрезал BMW, после чего иномарка вылетела с проезжей части.

В результате ДТП пострадали мужчина и женщина. Они были госпитализированы, однако жизнь мужчины врачам спасти не удалось, пишет «360».