СМИ: иранские хакеры взломали правительственный сайт США

Хакеры вывели из строя один из государственных сайтов США – федеральную общественную базу правительственных документов. Некоторое время при заходе на него пользователи видели черную страницу с посланием «от республики Иран».

Взлом произошел через несколько часов спустя после того, как американские официальные лица предупредили о возможных кибератаках в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

На странице, которая появлялась при входе на сайт, было размещено оскорбительное для президента США Дональда Трампа изображение, передает издание BNO News. Также там говорилось, что эта атака показывает лишь небольшую часть киберспособностей Ирана. На момент написания новости при заходе на fdlp.gov появляется неизвестная ошибка.

Командующий спецподразделения «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит во время авиаудара США по аэропорту Багдада. В Иране за его смерть пообещали отомстить. В Конгрессе США предлагают на законодательном уровне запретить Трампу проводить военные действия в отношении Ирана без одобрения Сената и Палаты представителей.