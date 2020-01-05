У пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо: видео

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него оторвалось одно из колес шасси. Инцидент попал на видео.

Как уточняет телеканал CBC, самолет Bombardier Dash 8 выполнял рейс Монреаль - Сегеней. В результате ЧП воздушному судну пришлось в течение часа кружить над аэропортом, чтобы выработать топливо.

В частности, как видно на опубликованном в Twitter ролике, искры у основания колеса появились еще при взлете. Спустя мгновение оно отлетело в сторону.

Пострадавших в результате инцидента нет. В салоне самолета находилось 52 человека.