В Минздраве объяснили, какое количество колбасы можно есть без вреда

Колбаса, как отдельно взятый продукт, не может быть опасна. Ее можно включать в свой рацион, но в умеренных количествах. Считает главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

«Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя», - сказал Тутельян.

Диетолог уточнил, что необходимо учитывать общий рацион человека и его физическую активность. И если есть колбасу в небольших количествах, то она может быть даже полезна. Она будет служить источником энергии человеку.

«Не надо считать каждую калорию. Тот, кто это делает, больной человек, он опасен для семьи и общества. Но человек должен понимать, что если сегодня он переел, то завтра - разгрузочный день», - объяснил Тутельян РИА Новости.

Опасна ситуация, когда человек заменяет колбасой натуральное мясо, считает профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов. По его словам, есть определенная связь между регулярным употреблением колбасы и развитием рака желудка или толстой кишки. Поэтому ее употребление нужно ограничить здоровым людям, а страдающим ожирением или сахарным диабетом стоит исключить из своего рациона.

Ранее медики назвали продукты, которые опасны для людей, старше 30 лет. В список попали сахар, изделия из белой муки, а также продукты из обработанного мяса, к которым относятся колбаса, бекон и ветчина.