Более 4 тысяч сирийцев получили помощь российских военных врачей в Эль-Камышлы

Пункт медицинского отряда специального назначения (МОСН) в сирийском Эль-Камышлы на территории провинции Хасеке работает уже месяц. За это время врачи оказали медицинскую помощь 4,5 тысячами местным жителям.

Оборудование в учреждении позволяет производить полный объем хирургических вмешательств и помощи, а также ЛОР-операций и офтальмологических процедур. Здесь развернута полноценная реанимация на уровне современных российских стандартов оказания медицинской помощи. В госпитале работают 17 военных врачей.

По словам начальника хирургического отряда медицинского отряда специального назначения Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Дениса Кириллова, отмечается большой дефицит кадров - не хватает, например, педиатров и гинекологов.

«Мы в полном объеме взаимодействуем с сирийскими врачами. Они нам оказывают огромную помощь. Со своей стороны стараемся обеспечивать прием у офтальмолога, лор-врача, терапевта и хирурга. Наши узкие специалисты охватывают основные направления», - отметил он.

В день сотрудники госпиталя принимают примерно по 180 человек, заключил Кириллов.