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Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани

Тамара Астапенкова
04:39 05.01.2020
Представленный отчет засекречен, информация о том, будет ли он обнародован, отсутствует.
Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани
© Фото: Alex Edelman ZUMAPRESS Globallookpress

Конгресс США официально уведомлен Белым домом о проведенной 3 января операции в Багдаде, в ходе которой был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Об этом пишет газета The Washington Post.

Сообщается, что отчет был представлен согласно закону, принятому еще в 1973 году, по которому исполнительная власть обязана предоставить информацию об «обстоятельствах, требующих введения ВС США» законодательной власти в течение 48 часов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после получения соответствующего уведомления, подвергла критики вашингтонскую администрацию. По ее мнению, этот документ поднимает «серьезные и неотложные вопросы», касающиеся сроков, порядка и обоснования решения о «начале боевых действий против Ирана».

Ранее в Конгрессе США была представлена на рассмотрение резолюция, которая предусматривает на законодательном уровне запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения Сената и Палаты представителей.

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