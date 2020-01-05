Железный заплыв: в Приморье десятки машин провалились под лед

Вблизи Владивостока десятки машин, припаркованные на льду, провалились в воду. Это случилось в бухте Воевода на острове Русский. Инцидент попал на видео.

Как показано на ролике, опубликованном в Сети, под лед провалилось более 20 машин. При этом некоторые владельцы пытаются своими силами достать транспорт из воды.

Некоторые пользователи удивились тому, что автомобили были припаркованы на льду.

«На берегу места для парковки не нашлось?», - пишет один из комментаторов.

Чем закончился такой «заплыв» и удалось ли спасти машины – неизвестно.