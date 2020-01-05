В Мытищах полыхает огромный склад с пластиком

В подмосковных Мытищах произошел пожар на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов. Об этом сообщило региональное МЧС РФ.

О возгорании стало известно в ночь с 4 на 5 января. Изначально площадь, охваченная огнем, составляла 800 квадратных метров. Сейчас площадь возгорания увеличилась до 1600 квадратных метров, пишет ТАСС с ссылкой на экстренные службы.

Персонала в здании на момент пожара не было. Информация о пострадавших не поступала. На месте возгорания работают 66 сотрудников экстренных служб и 19 единиц техники.