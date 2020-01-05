Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

Коалиция США заявила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января. Согласно сообщению, объекты не пострадали. Однако не исключено, что есть ранены среди гражданских лиц.

Уточняется, что международная зона подверглась непрямому обстрелу в 19:46 по местному времени (совпадает с Москвой). Позже, в 19:50, вблизи воздушной базы «Балад» взорвались ракеты.

«Никто из военнослужащих коалиции 4 января не пострадал. Иракские силы безопасности ведут расследование инцидентов», - цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с тем, коалиция США опровергла сообщения о нападениях на оперативный центр недалеко от Мосула.

«Мы повысили безопасность и оборонительные меры на иракских базах, где располагаются силы коалиции», - отмечается в заявлении.

Также известно, что атаки последовали вскоре после убийства ВС США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Ранее в Сети были опубликованы кадры с места ракетного обстрела в столице Ирака, где 4 января раздался взрыв. В опубликованном ролике видно, что над районом происшествия кружит несколько военных вертолетов.

По данным телеканала Al Arabiya, обстрелу подвергся район на севере Багдада, где расположены различные министерства и ведомства, а также военно-воздушная база США «Балад». По предварительным данным, обстрел был совершен с помощью двух ракет, и в результате него пострадали пять человек.