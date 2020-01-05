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Эрдоган обсудит с Путиным способы достижения перемирия в Идлибе

Валентина Пескова
23:43 05.01.2020
Президент Турции отправил свою делегацию в Москву и намерен по результатам поездки предпринять определенные шаги.
Эрдоган обсудит с Путиным способы достижения перемирия в Идлибе
© Фото: kremlin.ru

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении обсудить с российским президентом Владимиром Путиным, какие меры нужно предпринять для достижения перемирия в Идлибе.

Разговор состоится в Стамбуле 8 января, когда Владимир Путин приедет в Турцию, чтобы принять участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».

«Мы договорились c Путиным, что мы не допустим убийства мирных жителей в Идлибе. Давайте примем план и обеспечим перемирие. Мы с Путиным этом обсудим», - заявил президент Турции в эфире CNN Turk.

По словам главы государства, он отправил в Москву свою делегацию, и по результатам этой поездки будет предпринимать определенные шаги. Кроме того, Эрдоган собирается также обсудить с Путиным выполнение российско-турецкого меморандума по востоку от Евфрата в Сирии и ситуацию в Ливии.

К 8 января Турция планирует закончить прокладку наземной части газопровода «Турецкий поток».  Это морской двухниточный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря.

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