Названы дата и место похорон онколога Павленко

Вдова известного хирурга-онколога Андрея Павленко, которого не стало 5 января, сообщила, что проститься с ее супругом можно будет 6 января.

«Прощание состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе. Начало в 13.15», - написала Анна Гегечкори.

Медик много лет оперировал в Санкт-Петербурге, работая в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова. Весною 2018 года у него диагностировали рак желудка.

Соболезнования семье скончавшегося врача выразил министр обороны России Сергей Шойгу, отметив, что Павленко вылечил тысячи больных и вложил в свою работу и спасение пациентов все свои силы.