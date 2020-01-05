Названы дата и место похорон онколога Павленко
Известный врач-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Павленко скончался 5 января.
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Вдова известного хирурга-онколога Андрея Павленко, которого не стало 5 января, сообщила, что проститься с ее супругом можно будет 6 января.
«Прощание состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе. Начало в 13.15», - написала Анна Гегечкори.
Медик много лет оперировал в Санкт-Петербурге, работая в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова. Весною 2018 года у него диагностировали рак желудка.
Соболезнования семье скончавшегося врача выразил министр обороны России Сергей Шойгу, отметив, что Павленко вылечил тысячи больных и вложил в свою работу и спасение пациентов все свои силы.