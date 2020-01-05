Лезущий через забор Гуайдо и потасовки с полицией: видео из парламента Венесуэлы

Хуан Гуайдо, который в воскресенье, 5 января, был снят с должности руководителя парламента Венесуэлы, пытался попасть на голосование по новому кандидату незаконным способом.

Он и его сторонники хотели перелезть через забор Национальной ассамблеи, где и проходили выборы.

Оппозиционного лидера с ограждения силой сняли сотрудники полиции, после чего между политиком и правоохранителями завязалась словесная перепалка.

Вскоре Гуайдо со сторонниками и вовсе оттеснили от здания парламента.

Пост руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы в течение двух лет будет занимать депутат Луис Парра, поддерживающий Николаса Мадуро.

Оппозиционеры итоги голосования не признали, заявив, что на сессии не было необходимого кворума.