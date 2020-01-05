Лезущий через забор Гуайдо и потасовки с полицией: видео из парламента Венесуэлы
В воскресенье, 5 января, сторонники Николаса Мадуро без оппозиционных депутатов выбрали нового руководителя Национальной ассамблеи.
© Видео: Segozavr, iamGermania,Twitter © Фото: Germania Rodriguez Poleo, twitter
Хуан Гуайдо, который в воскресенье, 5 января, был снят с должности руководителя парламента Венесуэлы, пытался попасть на голосование по новому кандидату незаконным способом.
Он и его сторонники хотели перелезть через забор Национальной ассамблеи, где и проходили выборы.
Оппозиционного лидера с ограждения силой сняли сотрудники полиции, после чего между политиком и правоохранителями завязалась словесная перепалка.
Вскоре Гуайдо со сторонниками и вовсе оттеснили от здания парламента.
Пост руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы в течение двух лет будет занимать депутат Луис Парра, поддерживающий Николаса Мадуро.
Оппозиционеры итоги голосования не признали, заявив, что на сессии не было необходимого кворума.