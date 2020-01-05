Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Андрея Павленко

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования семье скончавшегося от болезни хирурга-онколога Андрея Павленко.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Андрея, которого мне посчастливилось знать лично. Андрей Павленко до последних минут оставался верен клятве врача, посвятив остаток своей жизни поиску новых знаний о болезни, которые помогут спасти других», - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Шойгу напомнил, что Павленко вылечил тысячи больных и вложил в свою работу и спасение пациентов все свои силы, не оставив их на себя.

«Убежден, что личное мужество и беззаветная преданность Андрея Павленко своей профессии будут по достоинству оценены медицинским сообществом России», - подытожил министр.

Известного онколога не стало утром 5 января. На странице спецпроекта «Жизнь человека», созданного Павленко, в этот день появился его последний ролик, в котором он поблагодарил людей за поддержку и сообщил о гранте своего имени, который создан для помощи медиапроектам, доносящим «правильную, правдивую, настоящую» информацию об онкологических заболеваниях.