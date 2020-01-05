Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию

Турецкие военные находятся на пути в Ливию. Они отправились в страну, чтобы поддержать правительство национального согласия. Об этом в эфире телеканала CNN Turk заявил президент Реджеп Эрдоган.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ливия попросила у Анкары военную помощь. Турецкий парламент одобрил мандат на отправку солдат и техники. По информации журналистов, речь идет о воздушной, наземной и морской поддержке.

Дело в том, что правительство национального согласия опасается Ливийскую национальную армию. В ПНС считают, что ЛНА во главе с Халифой Хафтаром начала наступление на Триполи. Армию маршала обвинили в ударе на военный колледж в столице, в результате которого погибли 30 курсантов.

В свою очередь официальный представитель ЛНА заявил о непричастности к произошедшему и назвал инцидент террористическим актом.

Удар по зданию военного училища в Триполи был нанесен в субботу, 4 января, во время построения курсантов. Жертвами стали 30 человек, еще 33 пострадали.