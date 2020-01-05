Психолог рассказал, как нужно правильно отдыхать

Человек всегда должен иметь какой-то период паузы, уверен психотерапевт Леонид Третьяк. Он рассказал, что в любые праздники, особенно новогодние, нужно оставить себе время на размышление.

По словам врача, человеку важно уйти от компульсивного принуждения, то есть чувства, что обязательно нужно что-то сделать.

«Чтобы имел время, когда он может не делать ничего, а просто выбирает, чего ему хочется», - рассказал «Известиям» психотерапевт.

Третьяк отметил, что современные люди устают от структурирования времени. Особенно сильно это касается жителей мегаполисов.

Чтобы отдохнуть, специалист рекомендует проводить выходные и длительные праздники не по расписанию и радовать себя.