Подросток погиб в Нижегородской области, защищая женщину от грабителя

В Нижегородской области погиб подросток, вступившийся за женщину, на которую напал грабитель.

Трагический инцидент произошел в городе Павлово. На местную жительницу напал неизвестный мужчина. Она закричала, и двое несовершеннолетних подростков решили ей помочь. Мужчина предпринял попытку сбежать, но, когда она не увенчалась успехом, нанес юношам несколько ножевых ударов. От полученных ранений один из них скончался на месте, второй был доставлен в больницу.

Как сообщает региональное управление СК РФ, по факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый грабитель был вскоре задержан у себя дома. В настоящий момент он арестован. Погибшему подростку было 18 лет, его другу - 17 лет.