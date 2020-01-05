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Подросток погиб в Нижегородской области, защищая женщину от грабителя

Егор Левин
22:17 05.01.2020
Юноша вступился за беспомощную женщину ценой собственной жизни.
Подросток погиб в Нижегородской области, защищая женщину от грабителя
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Нижегородской области погиб подросток, вступившийся за женщину, на которую напал грабитель.

Трагический инцидент произошел в городе Павлово. На местную жительницу напал неизвестный мужчина. Она закричала, и двое несовершеннолетних подростков решили ей помочь. Мужчина предпринял попытку сбежать, но, когда она не увенчалась успехом, нанес юношам несколько ножевых ударов. От полученных ранений один из них скончался на месте, второй был доставлен в больницу.

Как сообщает региональное управление СК РФ, по факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый грабитель был вскоре задержан у себя дома. В настоящий момент он арестован. Погибшему подростку было 18 лет, его другу - 17 лет.

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