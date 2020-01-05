Армия Хафтара заявила о непричастности к удару по военному колледжу в Триполи

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара не причастна к удару по военному училищу в Триполи, в результате которого погибли 30 курсантов. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, сообщает агентство МЕНА.

Он отметил, что все факты указывают на то, что произошедшее является терактом.

«Возможно, это была мина, а не удар с воздуха», - рассказал Мисмари.

По его мнению, инцидент нужно расследовать с участием международных следователей ООН.

Удар по зданию военного училища в ливийской столице был нанесен в субботу, 4 января, во время построения курсантов. Министерство здравоохранения страны сообщило о 30 погибших и 33 раненых.

В правительстве национального согласия Ливии заявили, что за нападение несут ответственность сторонники командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.