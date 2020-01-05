«Он говорит 52, мы говорим 300»: в Иране готовятся к ответному удару по объектам США

В Иране заявили о подготовке к ответному удару по военным объектам Соединенных Штатов. Как заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган, Тегеран нанесет удар в ответ на убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

«Именно Америка начала войну. Поэтому они должны принять достойный ответ на свои действия», - заявил он в интервью телеканалу CNN.

Как отметил Дехган, «ответом» займутся Вооруженные силы Ирана. Советник подчеркнул, что прекратить «войну» может лишь удар, равноценный американскому.

Также в ходе интервью Дехган ответил президенту США Дональду Трампу на угрозу о бомбежке 52 объектов в Иране.

«Если он говорит 52, мы говорим 300. И мы можем достать их», - подытожил советник.

Ранее Иран обратился в Совбез ООН по ситуации вокруг убийства Сулеймани. Как заявил официальный представитель министерства иностранных дел страны Аббас Мусави, ведомство уже принимает политические, юридические и международные меры.